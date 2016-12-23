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Криминал | Житель Никольского района осужден за незаконное изготовление оружия

23.12.2016|10:50
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Никольский районный суд вынес приговор местному жителю за преступление в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия.

Доказано, что весной 2015 года мужчина самостоятельно изготовил огнестрельное оружие, не имея на это соответствующего разрешения. Злоумышленник при этом осознавал, что его действия незаконны.

«Используя металлическую трубку, массив дерева, металлическую пластину, он изготовил огнестрельное оружие типа пистолет дульнозарядного типа с фитильным воспламенителем, пригодное для стрельбы, которое незаконно хранил в период с апреля 2015 по июль 2016 года в сарае своего дома», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

Впоследствии оружие было изъято сотрудниками полиции.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

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Гость|23.12.2016 11:10|

Умора. Можно за хранение металлической трубы привлекать, как за составные части огнестрела. А уж из трубы от слива можно и жахнуть - мама не горюй.

Гость|23.12.2016 11:23|

Измельчал народ, нормального пистолета сделать не могут, "поджигами" раньше в основном "пионеры" баловались.

Мужик ты лучше скажи как "спалился" то?

Гость|23.12.2016 11:24|

Кому этот дурак трубой привязанной к деревяшке похвастался?

Гость|23.12.2016 11:35|

penzainform.ru писал(a):

мужчина самостоятельно изготовил огнестрельное оружие, не имея на это соответствующего разрешения.
Мне вот дали разрешение, пришёл сказал: хочу делать поджиги с дульной засыпкой и пустить в оборот. Без проблем. Теперь клепаю на коленке, очередь, спрос невообразимый. ОБОРОТ )))))

За луки со стрелами которые мальчишки делают тоже привлекать будут? Как ни как оружие.

Имя: Гость
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