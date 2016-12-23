23.12.2016 | 10:50

Никольский районный суд вынес приговор местному жителю за преступление в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия.

Доказано, что весной 2015 года мужчина самостоятельно изготовил огнестрельное оружие, не имея на это соответствующего разрешения. Злоумышленник при этом осознавал, что его действия незаконны.

«Используя металлическую трубку, массив дерева, металлическую пластину, он изготовил огнестрельное оружие типа пистолет дульнозарядного типа с фитильным воспламенителем, пригодное для стрельбы, которое незаконно хранил в период с апреля 2015 по июль 2016 года в сарае своего дома», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

Впоследствии оружие было изъято сотрудниками полиции.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 100 000 рублей.