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Криминал | Пьяный житель Лопатина влез в чужой дом и заснул на диване

03.05.2017|11:06
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В отношении 36-летнего жителя села Лопатино возбуждено уголовное дело: он подозревается в нарушении неприкосновенности жилища, гарантированной Конституцией РФ.

Апрельским днем нетрезвый мужчина пришел к односельчанину. На стук в дверь никто не открыл. Тогда он разбил окно в сенях, забрался в дом и решил подождать хозяина в комнате.

Вернувшийся из гостей владелец жилья возмутился при виде незваного гостя, крепко спавшего на его диване, и вызвал сотрудников полиции.

«По уголовному делу ведется предварительное расследование», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по связям со СМИ Светлана Артамонова.

Это уже не первый случай, когда нетрезвые граждане проникают в чужое жилище вопреки воле хозяев.

Так, в селе Индерка Сосновоборского района пьяный мужчина, измученный жаждой, решил попить в одном из частных домов. Но вместо того чтобы попросить у хозяйки кружку холодной воды, он пошел более сложным путем: перелез через забор, выбил руками окно и проник в помещение. Хозяйка услышала, что кто-то ходит по дому, и вызвала полицию.

Еще один подобный инцидент произошел в Вадинске. Нетрезвый мужчина, улучив момент, пока односельчанка копалась в огороде, вошел в дом и улегся на полу в кухне. На требования вернувшейся хозяйки покинуть дом гость лишь переместился в другую комнату и расположился на диване.

А летом 2012 года иссинец, вернувшийся из командировки, обнаружил, что в его жилище кто-то был. Незваным гостем оказался пьяный мужчина, не сумевший добраться до своего дома и решивший переночевать в чужом. Проспав несколько часов, он ушел восвояси, однако соседи рассказали о его визите стражам порядка.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|03.05.2017 12:12|

Это в деревнях нормально.penzainform.ru писал(a):

не сумевший добраться до своего дома и решивший переночевать в чужом
Очень даже по христиански.

Имя: Гость
Комментарий:

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