26.04.2017 | 10:50

15-летний житель Лунинского района признан виновным в убийстве своей родственницы.

Преступление было совершено вечером 5 января этого года. Подросток разбил окно на террасе и влез в дом женщины, но не нашел ничего ценного. Он уже собирался уходить, когда вернулась хозяйка жилища и начала громко возмущаться.

В ответ он схватил лежавший на стуле молоток и начал бить пожилую женщину по голове и шее. Затем подросток пустил в ход нож, который поднял с пола.

Хозяйка дома скончалась, а преступник скинул тело жертвы в подпол, запер входную дверь и скрылся.

«Приговор – 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии - в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пензенской области.