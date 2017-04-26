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Криминал | 15-летний убийца родственницы отправится в воспитательную колонию

26.04.2017|10:50
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15-летний житель Лунинского района признан виновным в убийстве своей родственницы.

Преступление было совершено вечером 5 января этого года. Подросток разбил окно на террасе и влез в дом женщины, но не нашел ничего ценного. Он уже собирался уходить, когда вернулась хозяйка жилища и начала громко возмущаться.

В ответ он схватил лежавший на стуле молоток и начал бить пожилую женщину по голове и шее. Затем подросток пустил в ход нож, который поднял с пола.

Хозяйка дома скончалась, а преступник скинул тело жертвы в подпол, запер входную дверь и скрылся.

«Приговор – 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии - в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пензенской области.

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Гость|26.04.2017 11:38|

так почему же не расстрел то? выйдет он через 6 лет, уже понимающий матерый убийца.

Гость|26.04.2017 12:03|

для малолеток потолок 10 лет,даже если бы он еще убил с десяток,всё равно десять.

Гость|26.04.2017 12:08|

что активно трудится чистильщик-модератор сегодня, никак после зарплаты)

Гость|26.04.2017 12:23|

ЭТО УЖЕ НЕ ЧЕЛОВЕК!

Имя: Гость
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