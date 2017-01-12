12.01.2017 | 13:01

В Лунинском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 60-летней жительницы села Засурского. В совершении преступления подозревают подростка.

«В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее мать длительное время не выходит на связь. Стражи порядка выехали на место жительства женщины и обнаружили ее тело в погребе», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

При опросе односельчан убитой выяснилось, что она торговала продуктами и алкогольными напитками. Ее постоянными клиентами были 13 местных жителей. Некоторые из них ранее привлекались к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. Именно их проверили в первую очередь.

В результате было установлено, что к совершению преступления причастен уже судимый за кражи 15-летний родственник жертвы. Его задержали.

«По версии следствия, вечером 5 января подозреваемый на почве личных неприязненных отношений нанес пенсионерке ножом колото-резаные раны в область шеи и лица, после чего спрятал тело в погребе», - уточнили в региональном СУ СК РФ.

В настоящее время подростку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи собирают и закрепляют доказательственную базу. Выяснение обстоятельств случившегося продолжается.