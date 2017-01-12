Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 янв 2017|14:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  63.28  |  $  59.50
 

Криминал | В Пензенской области подросток задержан за убийство пенсионерки

12.01.2017|13:01
Печать

В Лунинском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 60-летней жительницы села Засурского. В совершении преступления подозревают подростка.

«В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что ее мать длительное время не выходит на связь. Стражи порядка выехали на место жительства женщины и обнаружили ее тело в погребе», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

При опросе односельчан убитой выяснилось, что она торговала продуктами и алкогольными напитками. Ее постоянными клиентами были 13 местных жителей. Некоторые из них ранее привлекались к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. Именно их проверили в первую очередь.

В результате было установлено, что к совершению преступления причастен уже судимый за кражи 15-летний родственник жертвы. Его задержали.

«По версии следствия, вечером 5 января подозреваемый на почве личных неприязненных отношений нанес пенсионерке ножом колото-резаные раны в область шеи и лица, после чего спрятал тело в погребе», - уточнили в региональном СУ СК РФ.

В настоящее время подростку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи собирают и закрепляют доказательственную базу. Выяснение обстоятельств случившегося продолжается.

0
0
0
0
Гость|12.01.2017 13:10|

в Лунинском районе быдлометр зашкаливает !

Гость|12.01.2017 13:19|

последствия запрета фанфуриков

Гость|12.01.2017 13:29|

penzainform.ru писал(a):

В результате было установлено, что к совершению преступления причастен уже судимый за кражи 15-летний родственник жертвы.
Это к таким с подарками под новый год ходили делегации чиновников и попов?

Пару ящиков боярышника им надо было а не иконки да раскраски.

Вышли бы подобревшие а не озлобленные.

Мяхше с людями надо-мяхше.

Гость|12.01.2017 13:57|

Слава Богу,если это он,а не под него всё списали.Но подросток,действительно,отмороженный.С ним психиатру нужно было вовремя работать.Да и мамашу хотя бы работать заставить,чтобы мальчишка был сытым и в тепле.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!