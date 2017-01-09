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Криминал | Жителя Каменского района обвинили в избиении матери до смерти

09.01.2017|17:04
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В Каменском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном доме тела 80-летней местной жительницы. Преступление в селе Федоровка произошло 3 января текущего года.

По данным следствия, вечером того дня хозяйка дома стала высказывать претензии своему пьяному 52-летнему сыну по поводу злоупотребления спиртными напитками.

Между родственниками вспыхнул конфликт, во время которого мужчина нанес матери множественные удары по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. В настоящее время ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

Напомним: ранее 24-летний житель Пензы был задержан по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью матери. Во время ссоры мужчина избил женщину руками, ногами и шваброй, а затем ударил ножом. Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение больницы.

Сотрудники пензенских правоохранительных органов также проводят проверку по факту инцидента, в результате которого серьезно пострадала 86-летняя жительница улицы Аустрина. Пенсионерку госпитализировали с переломом шейки бедра. По подозрению в избиении женщины задержали ее 49-летнего сына.

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