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Криминал | Судимый житель Пензы сломал бедро 86-летней матери

04.01.2017|09:28
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Сотрудники пензенских правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента, в результате которого серьезно пострадала 86-летняя жительница областного центра.

«В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Аустрина избили женщину. На место происшествия были незамедлительно направлены участковые уполномоченные», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Оказалось, пенсионерка пострадала от рук 49-летнего сына. Женщину госпитализировали с переломом шейки бедра.

Полицейские задержали подозреваемого, он признался в содеянном. В ближайшее время по данному факту примут процессуальное решение. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности, и теперь ему грозит новое судебное разбирательство.

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Гость|04.01.2017 10:47|

Такового уже не исправить. Поднял руку на родную мать. Отправить на вечное поселение и подальше.

Гость|04.01.2017 11:01|

Бабка и так уже одной ногой на том свете, так он ей и вторую перебил...

Имя: Гость
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