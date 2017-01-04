04.01.2017 | 09:28

Сотрудники пензенских правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента, в результате которого серьезно пострадала 86-летняя жительница областного центра.

«В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Пензе поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Аустрина избили женщину. На место происшествия были незамедлительно направлены участковые уполномоченные», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Оказалось, пенсионерка пострадала от рук 49-летнего сына. Женщину госпитализировали с переломом шейки бедра.

Полицейские задержали подозреваемого, он признался в содеянном. В ближайшее время по данному факту примут процессуальное решение. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности, и теперь ему грозит новое судебное разбирательство.