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Автохамы | На улице Московской водитель припарковался в пешеходной зоне

12.11.2017|13:02
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В рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило очередное сообщение от пешехода, возмущенного наглостью автолюбителей, которые оставляют свои машины в местах, не предназначенных для парковки транспорта.

«Водитель припарковал автомобиль (р212кв58) на улице Московской, в пешеходной зоне, возле перил на спуске около «Малышка» (Московская, 40)», - написал житель областного центра по имени Денис.

Мужчина зафиксировал данное нарушение 9 ноября около 16 часов.

По мнению некоторых активных пользователей портала, ситуация с парковкой на пешеходных дорожках и тротуарах в Пензе оставляет желать лучшего.

Так, местные борцы за справедливость Алефтина и Михаил продолжают фиксировать подобные нарушения на улице Кулакова, 1, а также на Володарского.

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Гость|12.11.2017 13:08|

И что?

Гость|12.11.2017 13:09|

penzainform.ru писал(a):

По мнению некоторых активных пользователей портала, ситуация с парковкой на пешеходных дорожках и тротуарах в Пензе оставляет желать лучшего.
Воти я думаю. Все дорожки нужно сделать парковками.

Гость|12.11.2017 13:10|

penzainform.ru писал(a):

Так, местные борцы за справедливость Алефтина и Михаил продолжают фиксировать подобные нарушения на улице Кулакова, 1, а также на Володарского.
Видно травматология на пользу не пошла. Что ж, крематорий не за горами.

Гость|12.11.2017 13:12|

На ул. Славы это уже постоянное явление.

Гость|12.11.2017 13:13|

на Московской 90, где yes pizza, упоротые водятлы постоянно выезжают на тротуар. а особо отбитые экземпляры- даже переезжают Московскую через пешеходную часть и едут на Кирова.

Гость|12.11.2017 13:13|

Легко поцарапать, и больше ставить не будет. Других методов на этих быдло нет!

Гость|12.11.2017 13:13|

Видно травматология на пользу не пошла. Что ж, крематорий не за горами

Кто тебя в травму отправлял???

Гость|12.11.2017 13:14|

Гость писал(a):

Алефтина и Михаил
Гость писал(a):
Видно травматология на пользу не пошла
поколотили наших активистов?

Гость|12.11.2017 13:15|

Гость писал(a):

на Московской 90, где yes pizza, упоротые водятлы постоянно выезжают на тротуар. а особо отбитые экземпляры- даже переезжают Московскую через пешеходную часть и едут на Кирова.
Они же никому не мешают. Ничего страшного в этом нет.

Гость|12.11.2017 13:15|

Гость писал(a):

Кто тебя в травму отправлял???
Ты тупой? Или петросян?

Гость|12.11.2017 13:16|

на Московской 82 местные ебанашки вечно блокируют своими немецкими корытами проезд во двор со стороны Московской. скорая не может проехать.

Гость|12.11.2017 13:17|

Гость писал(a):

Легко поцарапать, и больше ставить не будет. Других методов на этих быдло нет!
Чуть поцарапать, отлежишься, будешь думать, если есть чем.

Гость|12.11.2017 13:18|

Гость писал(a):

на Московской 82 местные ебанашки вечно блокируют своими немецкими корытами проезд во двор со стороны Московской. скорая не может проехать.
Да не жалко. Одним меньше будет.

Гость|12.11.2017 13:18|

Гость писал(a):

Они же никому не мешают. Ничего страшного в этом нет.
не говори от имени всех. постоянно мешают пешеходам.

Гость|12.11.2017 13:19|

Гость писал(a):

Да не жалко. Одним меньше будет.
ну если одним твоим- то действительно не жалко)

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Имя: Гость
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