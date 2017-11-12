В рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило очередное сообщение от пешехода, возмущенного наглостью автолюбителей, которые оставляют свои машины в местах, не предназначенных для парковки транспорта.
«Водитель припарковал автомобиль (р212кв58) на улице Московской, в пешеходной зоне, возле перил на спуске около «Малышка» (Московская, 40)», - написал житель областного центра по имени Денис.
Мужчина зафиксировал данное нарушение 9 ноября около 16 часов.
По мнению некоторых активных пользователей портала, ситуация с парковкой на пешеходных дорожках и тротуарах в Пензе оставляет желать лучшего.
Так, местные борцы за справедливость Алефтина и Михаил продолжают фиксировать подобные нарушения на улице Кулакова, 1, а также на Володарского.
И что?