12.11.2017 | 13:02

В рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступило очередное сообщение от пешехода, возмущенного наглостью автолюбителей, которые оставляют свои машины в местах, не предназначенных для парковки транспорта.

«Водитель припарковал автомобиль (р212кв58) на улице Московской, в пешеходной зоне, возле перил на спуске около «Малышка» (Московская, 40)», - написал житель областного центра по имени Денис.

Мужчина зафиксировал данное нарушение 9 ноября около 16 часов.

По мнению некоторых активных пользователей портала, ситуация с парковкой на пешеходных дорожках и тротуарах в Пензе оставляет желать лучшего.

Так, местные борцы за справедливость Алефтина и Михаил продолжают фиксировать подобные нарушения на улице Кулакова, 1, а также на Володарского.