08.11.2017 | 15:00

Читатель портала PenzaInform.ru Михаил прислал в рубрику «Автохамы» новые снимки автомобилей, припаркованных на тротуаре. На этот раз в объектив его камеры попала территория около Пензгражданпроекта.

«Заметил в комментариях упоминание о плачевной ситуации в районе Пензгражданпроекта (бывшего). Решил сегодня (7 ноября. - Прим. ред.) заглянуть. Фото сделаны на Володарского, возле 58-го дома на тротуаре (за ограждением, отделяющим тротуар от проезжей части) в 14:45», - сообщил Михаил.

На снимке запечатлены белая и черная Lаda Priora (рег. номер р933нм58 и м600он58), Audi (о064уо58).

Михаил давно наблюдает за порядком на тротуарах улицы Володарского. 2 ноября в поле его зрения попали Mazda и Hyundai, оставленные неподалеку от платной парковки. 19 октября в том же районе в неположенном месте стояли Lexus и Toyota.