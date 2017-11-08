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Автохамы | На улице Володарского водители паркуют машины на тротуаре

08.11.2017|15:00
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Читатель портала PenzaInform.ru Михаил прислал в рубрику «Автохамы» новые снимки автомобилей, припаркованных на тротуаре. На этот раз в объектив его камеры попала территория около Пензгражданпроекта.

«Заметил в комментариях упоминание о плачевной ситуации в районе Пензгражданпроекта (бывшего). Решил сегодня (7 ноября. - Прим. ред.) заглянуть. Фото сделаны на Володарского, возле 58-го дома на тротуаре (за ограждением, отделяющим тротуар от проезжей части) в 14:45», - сообщил Михаил.

На снимке запечатлены белая и черная Lаda Priora (рег. номер р933нм58 и м600он58), Audi (о064уо58).

Михаил давно наблюдает за порядком на тротуарах улицы Володарского. 2 ноября в поле его зрения попали Mazda и Hyundai, оставленные неподалеку от платной парковки. 19 октября в том же районе в неположенном месте стояли Lexus и Toyota.

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Гость|08.11.2017 15:34|

Давай, быдлятина пензенская, вой очередной раз про стукачей.

Гость|08.11.2017 15:50|

Хоть одну машину эвакуировали/водителя штрафанули?

Или полиция только чтоб быдло не бузило (обманутые дольщики и т.п.)?

АвтоНарушитель|08.11.2017 15:53|

Михаила к Госнаграде!!!

АвтоНарушитель|08.11.2017 15:55|

И просьба к Михаилу:щас ехал в заводском,все газоны заставлену напротив учебного корпуса и вдоль!!!

Гость|08.11.2017 16:21|

Михаил в детстве также любил играть в гаишника но мечта не осуществилась и когда он вырос то сомостоятельно решил бороться с водителями,а нет с бабушкой с Пушкина по-моему Алевтина

Гость|08.11.2017 16:26|

Любишь шкодить и не отвечать за свои дела? Тогда я иду к вам. Михаил.

Гость|08.11.2017 16:26|

Люди могут машину купить, а Михаил , наконец-то фотоаппарат осилил.

Гость|08.11.2017 16:27|

Только ауди крутая а остальные тазы номера тоже крутые только одни..Водители Лошары

Гость|08.11.2017 16:29|

Гость писал(a):

Только ауди крутая а остальные тазы номера тоже крутые только одни..Водители Лошары
Ну если уж о крутости тачек говорить, то Ауди не меньше 10 лет. Так что одна , а может быть и не одна, из этих приор может быть даже дороже этой ауди.

Гость|08.11.2017 16:31|

стукачи в прошлом сейчас информаторы.И правильно делает закон одинаков для всех.

Гость|08.11.2017 16:32|

Это происходит во всём городе !

Имя: Гость
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