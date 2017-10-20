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Автохамы | На ул. М. Горького водитель припарковал Hyundai на тротуаре

20.10.2017|10:37
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В пятницу, 20 октября, житель Пензы Михаил прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографию иномарки с номером р050ек, припаркованной на тротуаре.

По словам Михаила, он сделал снимок 11 октября.

«Автомобиль Hyundai был припаркован на тротуаре на ул. Максима Горького, затрудняя тем самым движение пешеходов», - описал ситуацию пензенец.

Горожане не в первый раз отмечают, что многие водители в Пензе паркуются, не думая об окружающих. Так, 19 октября портал «ПензаИнформ» писал об автомобиле Toyota Camry, оставленном практически под козырьком второго подъезда дома № 105 на проспекте Победы, а 9 октября - о Hyundai, припаркованном на тротуаре во дворе дома № 17 на улице 8 Марта.

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Гость|20.10.2017 11:14|

таких только смывка краски сможет вылечить. даже гвоздиком по бочине не поможет, только смывка на все кузовные детали!

Гость|20.10.2017 11:18|

В центре парковочных мест с каждым днем все меньше. Уже придумали сделать платной парковку на ул.Славы. На месте власти я бы разрешил парковаться на площади Ленина: все равно стоит вся в руинах, её реконструкцию и ремонт в этом году делать даже не собираются. А так было бы хорошо и горожанам, и автовладельцам

Гость|20.10.2017 11:19|

Гость писал(a):

В центре парковочных мест с каждым днем все меньше. Уже придумали сделать платной парковку на ул.Славы. На месте власти я бы разрешил парковаться на площади Ленина: все равно стоит вся в руинах, её реконструкцию и ремонт в этом году делать даже не собираются. А так было бы хорошо и горожанам, и автовладельцам
Все сказанное вами не дает права автохамам вести себя как им вздумается, наплевав на других.

Гость|20.10.2017 11:20|

как будто они это читают

Гость|20.10.2017 11:21|

В центре просто жоповозок все больше и больше. И бросить лишь бы где. В вышке парковка - до этого места идти 3 минуты. Но нет же - это ж свой зад нужно сколько нести!

Гость|20.10.2017 11:24|

Отличная машина и крутые номера. .. Молодец хозяин..

Гость|20.10.2017 11:25|

Ничего отличного в ней нет, обычный жоповоз для менеджера низшего звена, кредитопомойка по другому. Просто владелец мудак ко всему прочему.

Гость|20.10.2017 11:28|

Гость писал(a):

Отличная машина и крутые номера. .. Молодец хозяин..
Хозяин неполноценен. Номера не крутые. Машины - полное барахло.

Гость|20.10.2017 11:29|

Там, и на ул. Славы 5 это происходит постоянно. ГИБДД уже не реагирует на эти ""мелочи"!

Гость|20.10.2017 11:30|

Гость писал(a):

Гость|20.10.2017 11:28|

Гость писал(a):

Отличная машина и крутые номера. .. Молодец хозяин..

Хозяин неполноценен. Номера не крутые. Машины - полное барахло.

Хорошие номера и хорошие Лексусы в прошлом годе на противоположной стороне стояли.

Гость|20.10.2017 11:32|

Гость писал(a):

в прошлом годе
Правильно пишется "годУ"! Учите родную речь!

Гость|20.10.2017 11:34|

Гость писал(a):

Правильно пишется "годУ"! Учите родную речь!
Это все от безграмотной школьной программы. Вот и не в курсе люди про местный падеж.

Гость|20.10.2017 11:39|

тролим по малу? самоутверждаемся?

Имя: Гость
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