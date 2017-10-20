20.10.2017 | 10:37

В пятницу, 20 октября, житель Пензы Михаил прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографию иномарки с номером р050ек, припаркованной на тротуаре.

По словам Михаила, он сделал снимок 11 октября.

«Автомобиль Hyundai был припаркован на тротуаре на ул. Максима Горького, затрудняя тем самым движение пешеходов», - описал ситуацию пензенец.

Горожане не в первый раз отмечают, что многие водители в Пензе паркуются, не думая об окружающих. Так, 19 октября портал «ПензаИнформ» писал об автомобиле Toyota Camry, оставленном практически под козырьком второго подъезда дома № 105 на проспекте Победы, а 9 октября - о Hyundai, припаркованном на тротуаре во дворе дома № 17 на улице 8 Марта.