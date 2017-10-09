09.10.2017 | 09:05

В воскресенье, 8 октября, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» фотографию автомобиля Hyundai, припаркованного на тротуаре.

«Автомобиль припаркован с 7.10.2017 по 8.10.2017 во дворе дома № 17 на улице 8 Марта», - сообщил горожанин.

Любой зарегистрированный пользователь портала «ПензаИнформ» может прислать в рубрику «Автохамы» видео- или фотофакт нарушения ПДД. Материал будет отсмотрен сотрудниками регионального УГИБДД.

Для привлечения нарушителя к ответственности необходимо, чтобы регистрационный знак транспортного средства был распознаваем и с момента совершения нарушения прошло не более 2 месяцев.