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Автохамы | На ул. 8 Марта в Пензе водитель припарковал Hyundai на тротуаре

09.10.2017|09:05
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В воскресенье, 8 октября, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» фотографию автомобиля Hyundai, припаркованного на тротуаре.

«Автомобиль припаркован с 7.10.2017 по 8.10.2017 во дворе дома № 17 на улице 8 Марта», - сообщил горожанин.

Любой зарегистрированный пользователь портала «ПензаИнформ» может прислать в рубрику «Автохамы» видео- или фотофакт нарушения ПДД. Материал будет отсмотрен сотрудниками регионального УГИБДД.

Для привлечения нарушителя к ответственности необходимо, чтобы регистрационный знак транспортного средства был распознаваем и с момента совершения нарушения прошло не более 2 месяцев.

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Гость|09.10.2017 09:17|

да такие фоток можно тысячи каждый день делать!

Гость|09.10.2017 09:22|

Гость писал(a):

да такие фоток можно тысячи каждый день делать!
И как это обеляет автомобилистов которые все дворы превратили в одну большую парковку?

Гость|09.10.2017 09:25|

Ждём комментариев о стукачестве, доносительстве и крысятничестве. Им только такие комменты и осталось писать. Господам хамам и быдланам.

Гость|09.10.2017 09:25|

А сам авто фото припарковался рядом, его даже видно за солярисом. Иначе как объяснить что только белую машину сфотографировали и отправили?

Гость|09.10.2017 09:25|

penzainform.ru писал(a):

житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» фотографию автомобиля Hyundai, припаркованного на тротуаре.

«Автомобиль припаркован с 7.10.2017 по 8.10.2017 во дворе дома № 17 на улице 8 Марта», - сообщил горожанин.

Вот гондон. Много мудаков в нашем городе.

Гость|09.10.2017 09:27|

Гость писал(a):

Иначе как объяснить что только белую машину сфотографировали и отправили?
Номер машины рядом невозможно было сфотографировать.

Гость|09.10.2017 09:29|

Это фотошоп)))))

Гость|09.10.2017 09:29|

Гость писал(a):

А сам авто фото припарковался рядом, его даже видно за солярисом.
Это посыл смотреть за собой? Голословное обвинение.

Гость|09.10.2017 09:30|

Гость писал(a):

Это фотошоп)))))
Это пешеходная зона а не парковка.

Гость|09.10.2017 09:31|

Гость писал(a):

да такие фоток можно тысячи каждый день делать!
Конечно, нужно же как то пензаинформу контент заполнять.

Гость|09.10.2017 09:33|

Гость писал(a):

Конечно, нужно же как то пензаинформу контент заполнять.
А жителям Пензы нужно избавлять свои дворы от автомобилей.

Гость|09.10.2017 09:38|

Полезное приложение. По разу таким образом оштрафуют нарушителей-в городе глядишь больше порядка станет. А то в Пензе сплошной бардак.

Гость|09.10.2017 09:43|

В Пензе все дворы заставлены драндулетами!

Гость|09.10.2017 09:46|

Больше фото из дворов!

Гость|09.10.2017 09:47|

Тротуара не видно, бордюрного камня на фото нет :)

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Имя: Гость
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