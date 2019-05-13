13.05.2019 | 11:54

Во дворце спорта «Буртасы» завершилось первенство России по спортивной гимнастике, на котором пензенские атлеты завоевали пять медалей.

Артем Козлов стал лучшим в опорном прыжке и удостоился серебра в упражнении на коне-махе. Алексей Лунев взял серебро на брусьях и бронзу в вольных упражнениях. Валентин Бесхмельницын замкнул тройку призеров в упражнении на перекладине.

Соревнования проходили в течение четырех дней, в них участвовали сильнейшие молодые гимнасты России, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Российское первенство - один из этапов отбора для формирования списков национальной команды на 2020 год. Пензенские спортсмены имеют хорошие шансы попасть в нее.