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Спорт | Пензенские гимнасты завоевали пять медалей на первенстве России

13.05.2019|11:54
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Во дворце спорта «Буртасы» завершилось первенство России по спортивной гимнастике, на котором пензенские атлеты завоевали пять медалей.

Артем Козлов стал лучшим в опорном прыжке и удостоился серебра в упражнении на коне-махе. Алексей Лунев взял серебро на брусьях и бронзу в вольных упражнениях. Валентин Бесхмельницын замкнул тройку призеров в упражнении на перекладине.

Соревнования проходили в течение четырех дней, в них участвовали сильнейшие молодые гимнасты России, сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Российское первенство - один из этапов отбора для формирования списков национальной команды на 2020 год. Пензенские спортсмены имеют хорошие шансы попасть в нее.

Источник — фото sport.pnzreg.ru
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