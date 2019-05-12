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Спорт | Футболисты «Зенита» разгромили молодежку «Нижнего Новгорода»

12.05.2019|17:02
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Футбольный клуб «Зенит» на старте сезона продолжает громить соперников. Очередной жертвой команды стал молодежный состав «Нижнего Новгорода». Гости Пензы в игре поволжского любительского чемпионата продержались всего 15 минут, потом голы посыпались в их ворота. До перерыва Виталий Аралин, Кирилл Муромцев и Давид Захарян заставили кипера нижегородцев доставать мяч из сетки.

Но и во втором тайме при счете 3:0 пензенцы не успокоились. Тренерский штаб провел целый ряд замен, и двое игроков, появившихся на поле, тут же отличились. Вначале Олег Щеткин выиграл борьбу на втором этаже, а затем Руслан Левкин продемонстрировал индивидуальное мастерство.

5:0 - при таком счете в пользу зенитовцев прозвучал финальный свисток. Команда по-прежнему в чемпионате МФС «Приволжье» идет со стопроцентным результатом, одержав три победы и забив при этом 13 мячей.

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