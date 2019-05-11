11.05.2019 | 15:51

Шесть юных пензенских самбистов будут представлять область в финале летней спартакиады учащихся России, которая пройдет в июле в Чебоксарах. Борцы стали победителями второго этапа состязаний на уровне Приволжского федерального округа. В региональную сборную вошли по два спортсмена из Нижнего Ломова, Пензы и Бессоновки.

«Оба представителя Бессоновского района заняли первые места. Солуянов Тимур провел пять схваток, все схватки завершил досрочно. Мишина Нина провела четыре схватки, также завершила все досрочно», - рассказал тренер-преподаватель отделения самбо ДЮСШ Виталий Солуянов (с. Бессоновка).

«На соревнованиях, я считаю, нет слабых, нужно обязательно отобраться, без этого никак. Схватки я прошел в основном на болевых и удержаниях», - отметил победитель турнира по самбо Тимур Солуянов.

Очень скромная чемпионка мира по самбо среди кадетов Нина Мишина заверила, что ее победы - это заслуга наставников.

«Они в нас вселяют силу и уверенность, мы становимся более целеустремленными и стараемся все свои ошибки отработать на тренировке. Несмотря на то что мы выиграли, у нас были определенные ошибки, которые мы отработали с нашим преподавателем», - прокомментировала победительница турнира.

«Это наши бывшие воспитанники, которые боролись раньше, выступали, членами сборной страны были. Солуянов Виталий воспитал уже победительницу мира», - подчеркнул директор спортивного клуба «Спарта» Николай Барашкин.

В финал летней спартакиады учащихся России попали и три пензенских дзюдоиста.