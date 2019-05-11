Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|11 мая 2019|19:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Спорт | Шестеро самбистов представят регион в финале спартакиады учащихся России

11.05.2019|15:51
Печать

Шесть юных пензенских самбистов будут представлять область в финале летней спартакиады учащихся России, которая пройдет в июле в Чебоксарах. Борцы стали победителями второго этапа состязаний на уровне Приволжского федерального округа. В региональную сборную вошли по два спортсмена из Нижнего Ломова, Пензы и Бессоновки.

«Оба представителя Бессоновского района заняли первые места. Солуянов Тимур провел пять схваток, все схватки завершил досрочно. Мишина Нина провела четыре схватки, также завершила все досрочно», - рассказал тренер-преподаватель отделения самбо ДЮСШ Виталий Солуянов (с. Бессоновка).

«На соревнованиях, я считаю, нет слабых, нужно обязательно отобраться, без этого никак. Схватки я прошел в основном на болевых и удержаниях», - отметил победитель турнира по самбо Тимур Солуянов.

Очень скромная чемпионка мира по самбо среди кадетов Нина Мишина заверила, что ее победы - это заслуга наставников.

«Они в нас вселяют силу и уверенность, мы становимся более целеустремленными и стараемся все свои ошибки отработать на тренировке. Несмотря на то что мы выиграли, у нас были определенные ошибки, которые мы отработали с нашим преподавателем», - прокомментировала победительница турнира.

«Это наши бывшие воспитанники, которые боролись раньше, выступали, членами сборной страны были. Солуянов Виталий воспитал уже победительницу мира», - подчеркнул директор спортивного клуба «Спарта» Николай Барашкин.

В финал летней спартакиады учащихся России попали и три пензенских дзюдоиста.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!