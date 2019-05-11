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Спорт | Представители Пензы, Москвы и Самары сразились в засечном бою

11.05.2019|17:35
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Межрегиональный турнир по засечному бою прошел на площади у Дома молодежи. В состязаниях приняли участие представители Москвы, Пензы, Самары. Возраст участников - 5 лет и старше.

Лежачих не били, но не только из чувства сострадания, а согласно правилам соревнований. В таких схватках трое на одного - это вполне нормально.

«Засечный бой - это бой против группы нападающих, то есть мы привыкаем биться в неравных условиях. Основная задача атакующих - выбить центрального за пределы площадки или свалить его каким-то образом. Задача центрального - продержаться минуту на площадке либо уронить кого-то из атакующих», - пояснил председатель региональной организации «Союз засечного боя» Дмитрий Тышкунов.

Самые маленькие спортсмены, среди которых есть и девочки, лишь толкаются. Бить руками и ногами начинают те, кто постарше, и, конечно, взрослые.

Москвич Артем Дударенко - один из немногих людей в стране, которые развивают засечный бой.

«Мы создали вид спорта, в рамках которого именно русский рукопашный бой имеет безусловное преимущество. В этом квадрате можно победить, только сражаясь по нашей системе движения, и она исторична. Мы ведем свою историческую родословную от «сцеплялки-свалки», от боев стенка на стенку, то есть группа против группы», - рассказал участник соревнований.

Межрегиональный турнир по засечному бою Пенза принимала в третий раз.

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