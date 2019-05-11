11.05.2019 | 11:40

Новым генеральным менеджером пензенского ХК «Дизель» стал воспитанник местной школы хоккея Сергей Лопушанский.

«В сезоне-2018/2019 он тренировал «Нефтяник-2003», - сообщается на официальном сайте ВХЛ.

Два года назад, в сезоне-2016/2017, Сергей Лопушанский был главным наставником пензенского «Дизеля» в период сложной финансовой ситуации в клубе.

Его назначили на эту должность 11 апреля 2016-го. С приходом Лопушанского связывалась надежда на выход команды в плей-офф и преодоление как минимум первого круга, а также на возвращение зрителей на трибуны.

Однако поставленные перед командой задачи выполнить не удалось, работу тренерского штаба признали неудовлетворительной, и 16 марта 2017-го было принято решение не продлевать контракт с наставником.

По мнению министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, основная ошибка Сергея Лопушанского - ставка на одного вратаря, Дениса Мотошина, который в дальнейшем был отчислен за нарушения.

«Второй непонятный момент заключается в том, что семь хоккеистов неожиданно перестали выступать за команду. Среди них были и те, кто получал одни из самых высоких зарплат. Например, Николай Зимин, который сыграл только 21 встречу», - рассказал чиновник.

Сергей Григорьевич Лопушанский родился 5 декабря 1969 года в Пензе.

«Хоккеем начал заниматься поздно, с 12 лет. До этого увлекался футболом, но довольно быстро догнал друзей-хоккеистов. В 16 лет впервые вышел в составе команды мастеров «Дизелиста» против пермского «Молота». В карьере игрока чего-то особого достичь не удалось, хотя многое получалось. Выступал за «Дизелист», «Нефтехимик», «Южный Урал», «Коминефть», один сезон отыграл в Швеции.

Закончив играть, пробовал силы в деятельности, не связанной со спортом, но быстро понял, что все это не мое. В 2002-м начал работать в СДЮСШОР «Дизель», один год занимался с командой «Белые медведи» (г. Москва). Потом пригласили в школу «Ак Барс», - рассказал Лопушанский в интервью пресс-службе МХЛ в 2012 году.