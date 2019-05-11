11.05.2019 | 17:54

Футболисты пензенского «Энергетика» стали победителями традиционного турнира, посвященного Дню Победы. В соревнованиях принимали участие восемь любительских коллективов.

Вначале спортсмены пробежали эстафету, лучшие секунды в которой показали именно энергетики. Это дало команде дополнительное преимущество.

В четвертьфинале она обыграла соперников из детско-юношеской спортивной школы № 8 - 2:0 и в одной второй вышла на комаровских «Волков». Встреча получилась упорной, забитых мячей зрители так и не увидели - 0:0. Ничья, но по регламенту за счет минимального времени «Энергетик» пробился в финал.

В решающем матче синие получили в противники студентов ПГУАС, обыгравших по ходу турнира коллег из госуниверситета и «молодежку» «Зенита». Архитекторы и в главной встрече показали себя грозой авторитетов. В первом тайме энергетики открыли счет, но сразу после перерыва представители строительного вуза выравняли результат.

В итоге поединок завершился вничью - 1:1, и в силу вновь вступило правило лучшего времени в эстафете. Пензенский «Энергетик» получил главный приз.