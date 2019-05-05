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Спорт | Пензенские мастера кунг-фу вошли в число лучших на чемпионате России

05.05.2019|11:00
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На четыре чемпиона страны по кунг-фу в Пензе стало больше. Спортсмены вернулись из Барнаула, где завершились всероссийские состязания по китайскому боевому искусству. Свое мастерство продемонстрировали около пятисот атлетов. Максим Пивкин стал победителем в многоборье.

«Сначала я планировал ехать с одним видом - нунчаки. Потом, когда я приехал, сказали, что есть возможность побороться за пояс и нужно выступать в трех видах. Там сразу приняли решение, что нужно побороться. Показывал еще подражательный стиль - стиль обезьяны - и одну нунчаку и две нунчаки», - рассказал Максим.

Теперь на соревнованиях ему предстоит защищать честь не просто Пензенской области, но и всей страны. Максим Пивкин вошел в состав национальной сборной. Такая честь ждет, возможно, и его юных воспитанников. Пока неясно, включат ли Степана Юдина и Егора Сергеева в состав команды России, это станет известно чуть позже. Прошедший чемпионат доказал - конкурентов у мальчишек немало.

«Достаточно было сложно, это все не так легко», - признал чемпион России по кунг-фу Егор Сергеев. Но, по его словам, тренер всему обучил, подготовил ребят. Они смогли выступить хорошо и занять первые места.

Также в копилке пензенской команды еще одно золото и серебро чемпионата страны. Но останавливаться на достигнутых результатах представители Сурского края не собираются. Скоро поедут совершенствовать свое мастерство на международные сборы, которые пройдут на родине кунг-фу, в пекинской школе Шаолиня.

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