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Спорт | Участники «Трофи-рубеж - 2019» в Пензе преодолевали болота и холмы

04.05.2019|18:33
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Редкий случай, когда сплошному бездорожью все рады. Ради него готовы приезжать даже из других регионов. Например, как семья из Ульяновской области. Иван Юртаев в первый раз принял участие в трофи-рейде на кубок пензенского губернатора в 2016 году.

«В соцсетях увидел, что проводят соревнования, загорелся. Раз съездил - и все: загорелось так, что не могу уже остановиться. Там столько адреналина, что не знаю как это передать», - отметил Иван.

«Бывает до слез обидно за них, когда они где-то сломались или проигрывают», - добавила его супруга Людмила Юртаева.

Пензенский экипаж постарался максимально облегчить свой автомобиль, установил большие колеса. Все, конечно, в рамках технических требований. В кузове наготове лежали лебедка, лопата и то, что можно подложить под колеса.

«В первую очередь отдохнуть от повседневной жизни, получить кайф. Смена обстановки в такой грязи - это интересно. Я занимался разными видами спорта, грязь по-своему привлекает», - рассказал участник соревнований Антон Ванифатов.

Сотни зрителей наблюдали, как экипажи проходили самый зрелищный этап соревнований - внедорожное кольцо. Победил тот, кто за полтора часа сделал максимальное количество кругов.

Машинам нужно было преодолеть болото, всевозможные ямы, траншеи, трамплины, холмы и крутые спуски. Один из опаснейших маневров - переход реки вброд. Там застревали практически все, но старались действовать оперативно, чтобы не терять драгоценное время.

Заезды экипажей прошли в нескольких классах. Они были поделены по техническим требованиям к автомобилям. Далее участников соревнований ждала линейная гонка на 100 километров.

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Гость|04.05.2019 23:21|

Из года в год одно и тоже на том же месте.

Скучно.

Имя: Гость
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