Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|5 мая 2019|00:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Ясно |
  72.31  |  $  64.63
 

Спорт | Теннисисты Пензы занимают середину турнирной таблицы чемпионата страны

04.05.2019|16:49
Печать

Клубы российской Высшей лиги Б по настольному теннису стартовали в чемпионате страны на Сурской земле, там же они проводят и заключительные матчи турнира. Но теперь интрига совсем другая: изменились игровые расклады, и команды с удвоенной энергией бьются за драгоценные очки.

«В лидерах у нас сейчас ДЮСШ «Радий» (Нижний Новгород, претендует на тройку призеров), СШОР (город Чебоксары) и третья команда - МГФСО «Фили» (Москва)», - перечислила главный судья соревнований Елена Куринец.

Пензенская дружина, представляющая детско-юношескую спортивную школу № 6, находится в середине турнирной таблицы. Плотность результатов там очень высокая, поэтому хозяйки турнира могут рассчитывать на улучшение позиции.

«Наша команда делит еще с двумя командами 7-9-е место, наша позиция может улучшиться до 6-го, в принципе, как сыграем сейчас 4-й тур. То есть по одинаковому количеству очков. Система круговая: играют в два круга все туры», - добавила Елена Куринец.

В первой игре сурский коллектив, в состав которого входят Алина Илюнина, Полина Ногина, Дарья Сутягина и Юлия Филатова, уступил ростовчанкам со счетом 1:3. В уик-энд пензячкам предстоит провести еще пять встреч с командами соперниц.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!