04.05.2019 | 16:49

Клубы российской Высшей лиги Б по настольному теннису стартовали в чемпионате страны на Сурской земле, там же они проводят и заключительные матчи турнира. Но теперь интрига совсем другая: изменились игровые расклады, и команды с удвоенной энергией бьются за драгоценные очки.

«В лидерах у нас сейчас ДЮСШ «Радий» (Нижний Новгород, претендует на тройку призеров), СШОР (город Чебоксары) и третья команда - МГФСО «Фили» (Москва)», - перечислила главный судья соревнований Елена Куринец.

Пензенская дружина, представляющая детско-юношескую спортивную школу № 6, находится в середине турнирной таблицы. Плотность результатов там очень высокая, поэтому хозяйки турнира могут рассчитывать на улучшение позиции.

«Наша команда делит еще с двумя командами 7-9-е место, наша позиция может улучшиться до 6-го, в принципе, как сыграем сейчас 4-й тур. То есть по одинаковому количеству очков. Система круговая: играют в два круга все туры», - добавила Елена Куринец.

В первой игре сурский коллектив, в состав которого входят Алина Илюнина, Полина Ногина, Дарья Сутягина и Юлия Филатова, уступил ростовчанкам со счетом 1:3. В уик-энд пензячкам предстоит провести еще пять встреч с командами соперниц.