04.05.2019 | 16:13

Одного хорошо проведенного тайма для победы не достаточно. В этом убедились регбисты клуба «Локомотив-Пенза» в поединке с краснодарской «Кубанью». Южане на правах фаворита активно начали игру и уже на третьей минуте положили попытку в зачетное поле гостей.

Железнодорожники, в свою очередь, действовали рационально и на атаки кубанцев отвечали точными ударами со штрафных. В итоге Сергей Янюшкин и трижды Илья Демушкин посылали мяч в цель. К перерыву счет был равным - 12:12.

Но во втором тайме сказались опыт и сыгранность хозяев. Они создали дополнительное давление, заставив пензенцев ошибаться в коридорах и схватках. В итоге краснодарцам удалось занести еще две попытки, после чего исход поединка был предрешен.

30:12 - с таким счетом в пользу южан завершилась встреча. «Локомотив» возвращается домой из трехнедельного турне и начинает готовиться к первому поединку на родном поле. Матч открытия чемпионата страны по регби-15 назначен на 13 мая.