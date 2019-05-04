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Спорт | Регбисты клуба «Локомотив-Пенза» проиграли краснодарской «Кубани»

04.05.2019|16:13
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Одного хорошо проведенного тайма для победы не достаточно. В этом убедились регбисты клуба «Локомотив-Пенза» в поединке с краснодарской «Кубанью». Южане на правах фаворита активно начали игру и уже на третьей минуте положили попытку в зачетное поле гостей.

Железнодорожники, в свою очередь, действовали рационально и на атаки кубанцев отвечали точными ударами со штрафных. В итоге Сергей Янюшкин и трижды Илья Демушкин посылали мяч в цель. К перерыву счет был равным - 12:12.

Но во втором тайме сказались опыт и сыгранность хозяев. Они создали дополнительное давление, заставив пензенцев ошибаться в коридорах и схватках. В итоге краснодарцам удалось занести еще две попытки, после чего исход поединка был предрешен.

30:12 - с таким счетом в пользу южан завершилась встреча. «Локомотив» возвращается домой из трехнедельного турне и начинает готовиться к первому поединку на родном поле. Матч открытия чемпионата страны по регби-15 назначен на 13 мая.

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Гость|04.05.2019 21:37|

Не понимаю эту игру. Правила улетные, месят грязь на наших паршивых полях. Был один раз на трибунах ор и мат.Тьфу.

Гость|04.05.2019 22:31|

Дармоеды, за 120 млн. рублей......

Гость|04.05.2019 23:57|

Гость писал(a):

Дармоеды, за 120 млн. рублей......
Криворотов,а ты не дармоед?

Имя: Гость
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