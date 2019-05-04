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Спорт | Поединки ММА в «Дизель-Арене» собрали сотни человек

04.05.2019|15:41
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В рамках серии Gorilla Fighting Championship публику ждали 13 профессиональных поединков по правилам ММА.

В этом году турнир по смешанным единоборствам собрал сотни людей. Зрители не полностью заполнили «Дизель-Арену», может быть, сказались майские праздники - многие уехали за город. Зато в Пензу съехались сильнейшие бойцы, почти два десятка атлетов.

Одними из первых в клетку вошли губернатор области и почетные гости турнира, в том числе чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Когда был ваш бой с Макгрегором, вся Пенза, как и вся Россия, болела за вас. Великолепный бой, великолепная победа! После этой победы Макгрегор в своих эпатажных высказываниях стал значительно скромнее», - прокомментировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Это шестой раз, как я бываю в Пензе, этот город уже родной для меня, каждый раз приезжаю и все больше болельщики поддерживают меня. Я это чувствую, большое вам спасибо!» - отметил действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Однако дагестанский спортсмен на данном турнире в очередной раз выступил в качестве зрителя. А вот кому действительно нужна была поддержка трибун, так это участникам соревнований. Особое внимание собравшихся, естественно, было приковано к местным бойцам.

Один из них - Артем Манышев. Пензенец оказался в сложной ситуации. Он в последний момент узнал имя человека, с которым ему предстоит сразиться.

«Соперника поменяли, план чуть поменяется тоже, но я думаю, нормально все будет. У меня поменялись четыре оппонента, за день до взвешивания сказали: дерись или отдыхай. Я выбрал подраться», - рассказал боец ММА.

И не прогадал. Представитель Сурского края одержал уверенную победу над своим тезкой Артемом Ямщитовым, выступающим за Республику Коми. В первом же раунде Манышев провел удушающий прием.

А вот другой пензенский спортсмен, Олег Петеримов, на домашнем турнире проиграл.

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Гость|04.05.2019 16:17|

Ваня против Хабиба - такого боя не было там?

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