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Спорт | Спортивное ориентирование собрало в Ахунском лесу более 200 человек

03.05.2019|15:52
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В Ахунском лесу открылись областные соревнования по спортивному ориентированию под названием «Приз Победы». В них принимают участие более 200 человек в возрасте от 10 до 18 лет из разных районов региона.

Богдан Топорин из Шемышейки - один из лидеров турнира. Опыта хватает.

«Когда начинал заниматься, не ожидал, что так завлечет, так заинтересует сам азарт искать контрольные пункты, азарт побеждать, обгонять противников. Это очень интересно - вчитываться в карту, понимать, где ты бежишь и как правильно ты бежишь», - рассказал участник соревнований.

Кривыми «козьими» тропами спортсмены начали преодолевать сложные лесные маршруты.

«Спринт-кросс - это короткие соревнования. Протяженность маршрутов (в зависимости от возраста) - от 700 метров до 2,5 километра. Детям (тоже в зависимости от возраста) предстоит найти от 7 до 27 контрольных пунктов», - пояснил директор областной станции юных туристов Михаил Васильев.

Областные соревнования по спортивному ориентированию будут проходить в течение четырех дней.

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