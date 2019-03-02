02.03.2019 | 15:17

В память о наставнике, который воспитал десятки мастеров спорта международного класса, Советского Союза, России, чемпионов мира и Европы, его воспитанники ежегодно организуют турнир по борьбе самбо. Он проходит в день рождения заслуженного тренера Владимира Шокурова.

На этот раз мемориал собрал во дворце единоборств «Воейков» около 100 борцов из Пензенской области, Саратова, Энгельса, Тольятти и других городов.

«Турнир представительный, ребята борются, набирают опыт. Турнир идет подготавливающий: ребята проводят соревновательные встречи в рамках подготовки к первенству Приволжского федерального округа, которое пройдет в городе Кстово в начале апреля», - рассказал главный судья соревнований Александр Ивентьев.

Каждый такой старт дает еще немного опыта юношам. Ярослав Бородин - среди первых, кто одержал несколько побед в своей весовой категории, одну из встреч выиграв досрочно.

«Противник пытался что-то сделать, но выдохся, и я его бросил, потом сделал удержание и болевой. Быстро встреча прошла - минута и 40 секунд», - уточнил участник соревнований Ярослав Бородин.

Победителей и призеров состязаний, посвященных памяти Владимира Шокурова определили в девяти весовых категориях. Для лучших самбистов ветераны школы подготовили кубки, медали и подарки.