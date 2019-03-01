Тысячи болельщиков заполнили трибуны спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». Поклонники хоккея предвкушали захватывающую игру.
Свои клюшки готовились скрестить команда Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым и сборная столичных звезд «КомАр».
Традиции проведения подобных товарищеских встреч уже три года, а потому внимание к таким матчам всегда повышено.
«Сегодня я болею за команду нашего губернатора и правительства Пензенской области. Желаю победы, удачной игры и очень интересного матча», - отметила болельщица Кристина Бородина.
После символического вбрасывания шайбы хозяева ледовой арены и московские гости начали борьбу за победу. Поначалу игроки показывали равную игру, но на 9-й минуте ворота звезд распечатал лучший бомбардир ХК «Дизель» сезона-2008/2009 Алексей Потемин.
После чего пензенцы увеличили разрыв в счете. А на последних секундах 20-минутки шайбу забросил и губернатор.
«У нашей команды больше сыгранности и больше профессионализма, это видно по первому периоду. Но расслабляться нельзя, потому что ребята серьезные и броски у них очень сильные», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Так что защита и нападающие пензенцев старались как можно дальше держать гостей от своих ворот.
«Команда губернатора сильна, и нам в почет играть против мастеров спорта по хоккею», - заключил киноактер Алексей Дмитриев.
В итоге финальный счет игры - 7:6. Победу одержала команда правительства Пензенской области.
Я бы один их обыграл . Зачем этот спектакль ?