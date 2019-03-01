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Спорт | Команда правительства Пензенской области обыграла сборную «КомАр»

01.03.2019|19:44
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Тысячи болельщиков заполнили трибуны спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». Поклонники хоккея предвкушали захватывающую игру.

Свои клюшки готовились скрестить команда Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым и сборная столичных звезд «КомАр».

Традиции проведения подобных товарищеских встреч уже три года, а потому внимание к таким матчам всегда повышено.

«Сегодня я болею за команду нашего губернатора и правительства Пензенской области. Желаю победы, удачной игры и очень интересного матча», - отметила болельщица Кристина Бородина.

После символического вбрасывания шайбы хозяева ледовой арены и московские гости начали борьбу за победу. Поначалу игроки показывали равную игру, но на 9-й минуте ворота звезд распечатал лучший бомбардир ХК «Дизель» сезона-2008/2009 Алексей Потемин.

После чего пензенцы увеличили разрыв в счете. А на последних секундах 20-минутки шайбу забросил и губернатор.

«У нашей команды больше сыгранности и больше профессионализма, это видно по первому периоду. Но расслабляться нельзя, потому что ребята серьезные и броски у них очень сильные», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Так что защита и нападающие пензенцев старались как можно дальше держать гостей от своих ворот.

«Команда губернатора сильна, и нам в почет играть против мастеров спорта по хоккею», - заключил киноактер Алексей Дмитриев.

В итоге финальный счет игры - 7:6. Победу одержала команда правительства Пензенской области.

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Гость|01.03.2019 19:53|

Я бы один их обыграл . Зачем этот спектакль ?

Гость|01.03.2019 20:04|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

СЕГОДНЯ ПРОИЗОШЛО ОТКРЫТОЕ,НИКЕМ НЕПРИКРЫТОЕ РАЗБАЗАРИВАНИЕ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ.ЭТИ НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ БЫЛИ ПУЩЕНЫ НА РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПУПКОВ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ,НАПЛЕВАВ НА ТО,ЧТО ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ,ЭЛЕМЕНТАРНО НА ЗАРПЛАТУ ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ,ПОЭТОМУ ИХ ПОВСЕМЕСТНО СОКРАЩАЮТ.

penzainform.ru писал(a):

Сегодня я болею за команду нашего губернатора
penzainform.ru писал(a):
отметила болельщица Кристина Бородина.
ЭТО ТИПИЧНАЯ ПЕРСОНА ИЗ МОЛОДЁЖНОГО МГЕР И ОНА ЧИТАЕТ ПО ИНСТРУКЦИИ.

Гость|01.03.2019 20:08|

Главная задача года выполнена пора в отпуск. Эх Кузьмича бы сейчас

Гость|01.03.2019 20:16|

Сколько московским гостям заплатили за проигрыш?

Гость|01.03.2019 20:16|

Зачем,спидвей ещё дороже обошёлся бы.Он намного изобретательней был.

Гость|01.03.2019 20:18|

На детский спорт в СШ -4 заложено 2500 руб на весь 2019 год ,а пузаны шикуют. Россия спортивная держава номер 1 ура Белозерцев! Обидно за державу господа!1435

Гость|01.03.2019 20:23|

Батька Лукашенко разобрался бы с вами куда народные денежки утекают!.А нашему пофигу.

Гость|01.03.2019 20:56|

почему игра в рабочее время????

Гость|01.03.2019 21:02|

ЦИРК!!!

Гость|01.03.2019 21:09|

Завтра состоится очередная фотосессия пензенского поручика шута. Языки уже готовы!

Гость|01.03.2019 21:13|

Язычки начали лизатьх правильно сказали быдлосайт

Имя: Гость
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