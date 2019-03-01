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Спорт | «Дизелист» одержал уверенную победу в последнем домашнем матче сезона

01.03.2019|09:59
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В четверг, 28 февраля, пензенский «Дизелист» уверенно обыграл «Прогресс» из города Глазова в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

После трудовой победы, одержанной накануне, когда противник лидировал на протяжении практически всей игры, а желто-синие реабилитировались лишь на последних минутах, пензенцы не стали медлить и открыли счет на 29-й секунде встречи - 1:0.

В первом и втором периодах хозяева площадки вкатили в ворота «Прогресса» еще четыре шайбы, соперник же смог забить по разу во втором и третьем отрезках матча. Итоговый результат - 5:2 в пользу подопечных Алексея Медведева.

5 марта стартует выездная серия, в рамках которой пензенцы встретятся с командами «Тверичи-СШОР» и «Полет» из Рыбинска Ярославской области.

Источник — фото hcdizel.ru
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