01.03.2019 | 16:52

Пензенская «молодежка» не оставила шансов соперникам в последней домашней игре сезона. «Дизелист» уверенно переиграл на своей площадке команду из Глазова.

И если первая победа над гостями сурским спортсменам далась тяжело, то в повторной хозяева льда доминировали.

Счет был открыт уже на первой минуте матча, а к середине второго периода пензенские хоккеисты забросили еще четыре шайбы.

Команде из Глазова удалось лишь немного скрасить горечь поражения. Гости смогли отличиться дважды, и встреча в итоге завершилась со счетом 5:2 в пользу «Дизелиста».

5 марта пензенская молодежь откроет выездную серию матчей, в рамках которой сыграет с тверичами и рыбинским «Полетом».