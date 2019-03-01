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Спорт | 5 марта пензенский «Дизелист» откроет выездную серию матчей

01.03.2019|16:52
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Пензенская «молодежка» не оставила шансов соперникам в последней домашней игре сезона. «Дизелист» уверенно переиграл на своей площадке команду из Глазова.

И если первая победа над гостями сурским спортсменам далась тяжело, то в повторной хозяева льда доминировали.

Счет был открыт уже на первой минуте матча, а к середине второго периода пензенские хоккеисты забросили еще четыре шайбы.

Команде из Глазова удалось лишь немного скрасить горечь поражения. Гости смогли отличиться дважды, и встреча в итоге завершилась со счетом 5:2 в пользу «Дизелиста».

5 марта пензенская молодежь откроет выездную серию матчей, в рамках которой сыграет с тверичами и рыбинским «Полетом».

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