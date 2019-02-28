28.02.2019 | 12:54

Пензенский спортсмен Денис Айрапетян примет участие в чемпионате мира по шорт-треку. Соревнования пройдут с 8 по 10 марта в Софии (Болгария).

«Выступят также Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников, Константин Ивлиев, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Евгения Захарова», - сообщили в Центре спортивной подготовки Пензенской области.

В феврале Айрапетян стал победителем шестого этапа Кубка мира по шорт-треку, который проходил в Турине (Италия).

Денис выступал в составе мужской сборной. Российская команда завоевала золото в эстафете на дистанции 5 000 метров, продемонстрировав результат 7 минут 0,206 секунды.