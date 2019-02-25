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Спорт | Пензенские гимнастки завоевали пять медалей на чемпионате ПФО

25.02.2019|13:54
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В Пензе подвели итоги чемпионата Приволжского федерального округа по художественной гимнастике, который проходил во дворце спорта «Буртасы».

В групповых соревнованиях сборная команда региона завоевала серебро в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав, а также бронзу в упражнении с пятью мячами.

В индивидуальной программе лучший результат среди пензенских гимнасток показала Дарья Зайцева. Она заняла третье место, уступив представительницам Нижегородской области.

«В личном многоборье среди гимнасток 2004 года рождения, выступающих по программе мастеров спорта, первое и третье места заняли гимнастки нашей школы - Валерия Плачинда и Валерия Качурина», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

В общекомандном первенстве Пензенская область оказалась на втором месте. Впереди - Нижегородская, позади - Республика Татарстан.

Источник — фото СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой
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