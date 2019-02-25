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Спорт | Мини-футболистки «Лагуны-УОР» сыграют на вылет 2 марта

25.02.2019|17:26
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Мини-футболистки «Лагуны-УОР» на победной ноте завершили регулярный сезон в чемпионате Высшей российской лиги. От результата серии против санкт-петербургской «Авроры» распределение мест в таблице не зависело: пензячки досрочно стали первыми и обеспечили себе наивысший посев в плей-офф.

Однако противостояние сурской и питерской команд всегда носит принципиальный характер, что соперницы доказали в очередной раз. В первом матче гостьи дважды вырывались вперед, но пензенская дружина находила в себе силы отыграться. Итог поединка - ничья 2:2.

Повторную встречу хозяйки провели по собственному сценарию. Они еще до перерыва добыли себе преимущество в два мяча. А на последних минутах матча лучший бомбардир чемпионата Мария Самойлова забила свой 16-й гол в сезоне и установила окончательный счет - 3:0 в пользу «Лагуны-УОР».

Желто-синие набрали 41 очко в 16 поединках и вышли в 1/4 плей-офф на клуб «Сибирячка-Атлант». Игры на вылет состоятся 2 марта в Пензе и 16-го числа в Тюмени.

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Гость|25.02.2019 19:54|

Опять навылет?

Позорище.

Гость|25.02.2019 20:05|

Лучше бы они в мешках бегали.

Это намного больше зрителей собирает, чем минифутбол. Даже чемпионат мира проводится и там команд под 10, а не 4.

Гость|25.02.2019 20:08|

Ты туполобый))) если так пишешь!!!

Дурачек)))

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