Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 фев 2019|11:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.33  |  $  65.51
 

Спорт | Хоккеисты пензенского «Дизеля» обыграли ХК «Тамбов» по буллитам

25.02.2019|09:13
Печать

В воскресенье, 24 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» в упорной борьбе обыграли ХК «Тамбов» в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Пензенцы открыли счет на первой минуте игры (отличился Юрий Кокшаров), но соперники быстро отреагировали и выравняли положение - 1:1.

В первом же периоде гости благодаря Владиславу Барулину сумели снова вырваться вперед (2:1), но во второй 20-минутке хозяева площадки нивелировали разрыв в счете - 2:2.

Выявить сильнейшего в основное время противники не смогли, поэтому игра перешла в овертайм, но и тогда цифры на табло не изменились. В серии буллитов же желто-синие оказались более меткими - 3:2.

0
0
0
0
 
Гость|25.02.2019 09:42|

вылетели криворукие лузеры из чемпионата.

Теперь у голопузов и их самок горе - повода набухаться не будет.

Надеюсь это был ПОСЛЕДНИЙ сезон для этих лузеров, и сборище, называемое "команда" РАЗГОНЯТ и этот позор забудется!

Гость|25.02.2019 09:44|

фанатки, ваш выход. Ну как, бегом защищать своих кумиров!

Это последний шанс, до осени про этих дармоедов с клюшками уже писать не будут, хотя хотелось бы чтобы вообще про них больше не писали

Гость|25.02.2019 09:46|

Почему СТРАПОНИДЗЕ не выпустили?

Гость|25.02.2019 09:54|

пусть вернут в бюджет всю зряплату за сезон. Позорище, буртаское!

Гость|25.02.2019 09:56|

Гость писал(a):

Почему СТРАПОНИДЗЕ не выпустили?
там пОпов рулит!

Гость|25.02.2019 09:59|

Вернуть недоигроков на Темп. Их уровень - дворовая команда

Гость|25.02.2019 10:07|

Молодцы впереди плей-офф, надо готовиться к решающим играм

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!