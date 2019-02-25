25.02.2019 | 09:13

В воскресенье, 24 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» в упорной борьбе обыграли ХК «Тамбов» в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Пензенцы открыли счет на первой минуте игры (отличился Юрий Кокшаров), но соперники быстро отреагировали и выравняли положение - 1:1.

В первом же периоде гости благодаря Владиславу Барулину сумели снова вырваться вперед (2:1), но во второй 20-минутке хозяева площадки нивелировали разрыв в счете - 2:2.

Выявить сильнейшего в основное время противники не смогли, поэтому игра перешла в овертайм, но и тогда цифры на табло не изменились. В серии буллитов же желто-синие оказались более меткими - 3:2.