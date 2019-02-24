24.02.2019 | 16:56

Мороз не остановил поклонников зимних трековых гонок. На автодроме «Вираж» собрались сотни пензенцев.

Глава региона заботливо застегнул дубленку бывшему главе администрации города Александру Калашникову, который несколько лет назад стал инициатором проведения в сурской столице подобных соревнований. В чемпионате и Кубке области приняли участие более двадцати спортсменов из Пензы, Тамбова и Мордовии.

«Спасибо представителям других регионов, которые приехали к нам. Всем желаю хороших соревнований и удовольствия от сегодняшних гонок. Чтобы без ЧП и травм!» - напутствовал спортсменов Иван Белозерцев.

Заезды проходили в классах «передний привод», «Д2-классика» и «Волга». Сергею Щелокову предстояло гнать к финишу автомобиль марки ВАЗ-2112. 28-летний спортсмен является победителем и призером различных соревнований.

«В 2014 году я занял третье место на местном этапе, также у меня есть награды в автокроссе, это в Нижнем Ломове у нас проводится. Я дважды становился чемпионом в 2017 и 2018 году по автокроссу в разных классах», - рассказал Сергей Щелоков.

Не только сами спортсмены, но и зрители соскучились по реву моторов. Давно на «Вираже» не было соревнований по зимним трековым гонкам. Ледяная трасса в очередной раз приготовила массу сюрпризов. Участники заездов по-разному входили в повороты. Кто-то удачно, кто-то не очень.

Люди, собравшиеся в морозный день на склоне арбековского автодрома, остались довольны увиденным.