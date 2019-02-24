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Спорт | Пензенский студент завоевал серебро на чемпионате мира в Австрии

24.02.2019|10:56
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В субботу, 23 февраля, студент пензенского вуза Александр Большунов отличился на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Зеефельде (Австрия).

Во второй соревновательный день в скиатлоне на 30 километров среди мужчин Александр завоевал серебро, уступив победителю, норвежцу Шуру Рете, 0,1 секунды.

По данным Федерации лыжных гонок России, Рете преодолел дистанцию за 1.10.21.8, третье место также занял норвежец Мартин Сюндби (+0,7 секунды).

После гонки Александр Большунов пожаловался на неспортивное поведение соперников.

«Я очень разочарован тем, что норвежские лыжники не выходили вперед и не помогали мне на дистанции. Я говорил с ними по пути и просил выходить вперед, но они оставались позади меня и показывали, что не помогут. Я лидировал три-четыре круга, а они просто ждали, когда я устану, и начали работать к финишу», - заявил Большунов.

Источник — фото www.flgr.ru
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Гость|24.02.2019 11:20|

Коварные норвежцы.

Гость|24.02.2019 11:37|

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/menblog

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