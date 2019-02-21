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Спорт | В Пензе выбирают лучших гимнасток Приволжского федерального округа

21.02.2019|19:02
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Представительницы 12 регионов вступили в борьбу за награды чемпионата Приволжского федерального округа по художественной гимнастике.

Состязания проходят во дворце спорта «Буртасы». Судьи и тренеры отмечают высокий уровень подготовки претенденток на медали из Пензенского региона, Татарстана, Ульяновской, Нижегородской и ряда других областей.

«Мы отбираем восемь лучших девочек индивидуальной программы. И плюс одна девочка у нас входит в основной состав сборной России - это Марина Лобанова из Нижегородской области, она без отбора проходит. Всего - девять человек для участия в чемпионате России, который пройдет в июне в Москве», - рассказала главный судья соревнований (г. Нижний Новгород) Лариса Кирнус.

Пензенские девушки стартовали удачно и претендуют на медали окружного чемпионата. Имена всех победителей и призеров станут известны 22 февраля.

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