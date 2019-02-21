Ученики лингвистической гимназии № 6 и воспитанники детского сада № 8 «Машенька» вместе со своими отцами устроили дружеское соперничество в рамках физкультурно-спортивного праздника, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Папы старались так, что дети едва за ними поспевали.
«Сегодня любое взаимодействие, тем более с детьми и родителями, важно, важно взаимодействие между садиком и школой, потому что они расположены рядом, в одном географическом районе. Возможно, дети из садика в будущем будут учиться в этой гимназии», - отметил участник физкультурно-спортивного праздника Виталий Михайлин.
Участников разделили на две команды - папы дошколят против пап гимназистов. В программе были конкурсы, эстафеты и викторины. Для детей - дело привычное, а вот взрослым пришлось постараться.
Такие праздники детский сад «Машенька» совместно с гимназией № 6 проводят на постоянной основе. В мероприятия для детей стараются как можно чаще вовлекать их родителей.