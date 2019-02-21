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Спорт | Пензенский «Дизель» в упорной борьбе проиграл ХК «Рязань»

21.02.2019|10:07
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В среду, 20 февраля, хоккеисты пензенского «Дизеля» потерпели поражение от ХК «Рязань» в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Желто-синим удалось открыть счет на пятой минуте встречи. Во втором периоде рязанцы выравняли положение - 1:1.

По ходу этой 20-минутки соперники еще раз обменялись шайбами (2:2), а под конец временного отрезка противник снова зажег красный свет за воротами пензенского голкипера Глеба Носова (2:3).

В заключительном периоде подопечным Алексея Ваулина удалось сравнять счет (3:3), но хозяева площадки ближе к концу все же вырвались вперед - 4:3.

Следующий матч пензенский «Дизель» проведет в пятницу, 22 февраля, в Сарове, где встретится с местной командой.

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Гость|21.02.2019 10:22|

В упорной борьбе выигрывают,а это ОПЯТЬ ПРОСРАЛИ!

Гость|21.02.2019 10:27|

Верните народ в Дизелист - там играть некому, с Дизелем всё ясно

Гость|21.02.2019 10:47|

Гомодизель назад!!!!!

Гость|21.02.2019 11:06|

Это днище даж каментить лень.

Гость|21.02.2019 11:08|

Упорная у них зряплата...

Имя: Гость
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