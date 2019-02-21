21.02.2019 | 10:07

В среду, 20 февраля, хоккеисты пензенского «Дизеля» потерпели поражение от ХК «Рязань» в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Желто-синим удалось открыть счет на пятой минуте встречи. Во втором периоде рязанцы выравняли положение - 1:1.

По ходу этой 20-минутки соперники еще раз обменялись шайбами (2:2), а под конец временного отрезка противник снова зажег красный свет за воротами пензенского голкипера Глеба Носова (2:3).

В заключительном периоде подопечным Алексея Ваулина удалось сравнять счет (3:3), но хозяева площадки ближе к концу все же вырвались вперед - 4:3.

Следующий матч пензенский «Дизель» проведет в пятницу, 22 февраля, в Сарове, где встретится с местной командой.