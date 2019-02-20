20.02.2019 | 16:23

Во дворце спорта «Буртасы» открылся XX межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников безопасности и правопорядка Пензенской области, погибших при исполнении служебного долга, и 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.

«Они навсегда останутся для нас примером мужества, стойкости, беззаветной преданности родине. Масштабные военные действия на Северном Кавказе давно закончились, но сотрудники правоохранительных органов вновь и вновь отправляются туда в служебные командировки как гарант спокойной обстановки в этом сложном регионе нашей страны», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

«К сожалению, и в наше мирное время не обходится без потерь: с 1995 года по настоящее время при исполнении служебных обязанностей на Северном Кавказе погибло 16 наших коллег», - сообщил начальник УРЛС УМВД России по Пензенской области Сергей Филиппов.

На торжественную церемонию открытия турнира в качестве почетных гостей были приглашены члены семей, которые лишились своих отцов и сыновей. Им вручили цветы.

В соревнованиях по мини-футболу примут участие 16 команд, представляющих силовые структуры, 4 юношеские сборные и 5 ветеранских. Состязания будут проходить в течение двух дней на трех спортивных площадках Пензы - в ФОКах «Мечта», «Чайка» и «Звезда».