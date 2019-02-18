18.02.2019 | 17:09

У каждого из участников соревнований своя система, индивидуальная в буквальном смысле слова.

«Это жумар, чтобы проходить подъем, восьмерка, чтобы проходить спуск, ролик, чтобы проходить навеску, и ус, чтобы проходить обезьянник», - рассказал Егор Терехин.

«Очень интересно! Тем более когда мы ходим в походы, появляется очень много друзей, и все тебя поддерживают», - поделилась Виктория Хоченкова.

Егор и Виктория - участники областных соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Вместе с ними за медали боролись их сверстники из Пензы, Кузнецка, Мокшанского, Бессоновского, Нижнеломовского районов. Всего более 200 человек.

«Дистанция порядка полутора-двух километров. Здесь различные этапы: дети передвигаются на лыжах, они подходят к назначенному этапу, делают технические задания и продолжают движение дальше», - отметил директор областной станции юных техников Михаил Васильев.

Тем временем в лесном массиве в Арбекове раздавались уверенные детские крики.

Победители соревнований будут представлять Пензенскую область на первенстве России, а также в туриаде Приволжского федерального округа, которая будет проходить в мае этого года в Хвалынске Саратовской области.