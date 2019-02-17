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Спорт | Двое пензенцев завоевали золото на чемпионате России по дзюдо

17.02.2019|10:53
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Пензенские спортсмены отличились на чемпионате России по дзюдо. Соревнования в Кумертау (Башкортостан) стартовали 14 февраля и продлятся до 18-го. В них участвуют 40 человек из девяти регионов страны.

«Турнир представляет собой выполнение различных комплексов упражнений, направленных на развитие техники бросков, самообороны, гибкости, координации. Претенденты на победу выступают вдвоем, каждую пару участников оценивают пять арбитров», - сообщил президент областной федерации дзюдо Эдуард Копылов.

В итоге сурские дзюдоисты Илья Гаврилюк и Павел Ежков заняли первое место в дисциплине «ката». Еще двое пензенцев - Роман Кулыгин и Данила Кальченко - показали лишь четвертый результат.

«В первый день соревнований по итогам юношеского первенства России золотые награды в виде «катамэ-но-ката» завоевали воспитанники пензенской школы дзюдо Владислав Бурментьев и Даниил Сидоров», - напомнил Эдуард Копылов.

Источник — фото Федерации дзюдо Пензенской области
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Гость|17.02.2019 11:41|

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