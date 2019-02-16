16.02.2019 | 12:27

В пятницу, 15 февраля, в Пензе стартовало двухдневное первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Борьбу за медали в 18 весовых категориях ведут спортсмены из всех 14 регионов округа.

В первый день соревнований пензенские дзюдоисты завоевали три награды. Тимур Солуянов стал обладателем золотой медали, Илья Алешечкин - серебряным призером, а третье место досталось Артему Филимонову.

«Лидеры турнира получат право поехать на финал первенства страны, которое пройдет в конце марта в Новороссийске. Путевки достанутся победителям и серебряным призерам в каждой весовой категории. Они войдут в состав двух команд ПФО, которые и будут выступать на всероссийских соревнованиях», - сообщил президент областной федерации дзюдо Эдуард Копылов.