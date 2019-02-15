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Спорт | Определился победитель хоккейного турнира среди учреждений СПО

15.02.2019|18:01
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Болельщики на турнире по хоккею среди учреждений профессионального образования гнали вперед свои команды. Такие состязания в регионе состоялись впервые. Их участниками стали 16 коллективов.

Борьба за победу шла с 5 февраля. В финале встретились представители Пензы и Спасска.

«Турнир показал себя с хорошей стороны, к нему все отнеслись профессионально. Самое главное - были желание и стремление», - отметил главный судья соревнований Олег Пискунов.

Бронзовыми призерами состязаний в итоге стали хоккеисты Пензенского агропромышленного колледжа. Серебро завоевали спортсмены из колледжа транспортных технологий. А чемпионский титул теперь носят представители Спасского колледжа профессиональных технологий и бизнеса.

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