14.02.2019 | 14:33

Пензенский «Дизелист» провел две игры на выезде против ХК «Брянск» в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

12 февраля встреча соперников закончилась поражением гостей.

«Пензенцы по ряду причин отправились на выезд не в самом сильном составе. Часть игроков молодежки продолжает выступать в главной команде, а несколько хоккеистов были командированы в «Дизель-ЮХЛ», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Желто-синие открыли счет в матче на шестой минуте, но больше поразить ворота соперников им не удалось ни разу. Хозяева же, напротив, трижды переиграли пензенского голкипера. Итоговый счет - 3:1 в пользу «Брянска».

В повторной игре 13 февраля все произошло с точностью до наоборот - 3:1 в пользу «Дизелиста».

«Теперь в турнирной таблице двоевластие. По 64 очка в 40 сыгранных матчах набрали «Дизелист» и «Россошь» из Воронежской области», - уточнили в пресс-службе.