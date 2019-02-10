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Спорт | В Каменке на открытии лыжного сезона состязались более 150 человек

10.02.2019|15:36
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В Каменке торжественно открыли лыжный сезон. В городской парк пригласили любителей зимнего вида спорта принять участие в соревнованиях. Стартовали и взрослые, и дети.

Открытие сезона условное - так назывался зимний праздник. А массовые катания в парке и соревнования начались еще в ноябре.

«На лыжах мы уже более 10-15 лет. Этот вид спорта трудный», - отметила участница соревнований Валентина Айкашева.

Но, как подчеркнула лыжница, гонка дает массу положительных эмоций, приятное настроение. Даже тем, кто сам не катается и участия в соревнованиях не принимает.

Протяженность трассы 1,5 километра. В этом году поддерживать ее в хорошем состоянии из-за погоды непросто, тем не менее и здесь, и в других местах массового катания условия для каменских лыжников создают.

«Помимо этого парка, конечно, мы еще готовим в лесу трассу 3 км. Многие желающие могут приехать и покататься», - пояснил преподаватель каменской спортивной школы Сергей Боков. Он напомнил, что трассы проложены вблизи воейковской усадьбы (круг 3 км) и на горе (2,5 км).

Всего в соревнованиях в каменском парке приняли участие более 150 человек.

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