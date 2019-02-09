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Спорт | В Пензу прибыла сборная Казахстана по спортивной гимнастике

09.02.2019|17:37
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Участники сборной Казахстана по спортивной гимнастики чувствуют себя в «Буртасах» как дома, даже лучше. У себя на родине тренировочные сборы подобного уровня атлеты из бывшей союзной республики провести не могут.

«Нам здесь очень нравится, хорошая база, все современное, несколько снарядов. Одним словом, здесь созданы все условия для качественной подготовки гимнасток и гимнастов», - отметила тренер женского отделения по спортивной гимнастике сборной Казахстана Гульсима Мильдоходжаева.

В Пензу из Казахстана прибыли мужская группа - восемь спортсменов от 18 лет - и шесть девушек в возрасте от 16 лет. Аида Бауыржанова - лидер сборной. Задача, которую главный тренер поставила перед своими воспитанницами, конкретна.

«Набрать хорошую форму, хорошо подготовить свои комбинации и улучшить их в качестве, в сложности, чтобы показывать хорошие результаты», - пояснила мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике.

Контрольная проверка уже скоро. С 16 по 25 февраля в Мельбурне состоится этап Кубка мира по спортивной гимнастике, где казахстанские атлеты продемонстрируют, чему они научились в Пензе.

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