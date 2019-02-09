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Спорт | В Пензе «Лыжня России» собрала несколько тысяч участников

09.02.2019|18:33
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Более полувека рассекает снег участница «Лыжни России» Тамара Станевко. Несколько лет назад она приобрела современные пластиковые лыжи взамен советских, чтобы продолжать кататься и не пропускать лыжные забеги.

«Для здоровья. К чемпионскому титулу не стремлюсь», - пояснила женщина.

Предполагалось, что в гонке примет участие более 3 500 человек. Юрию Обвенцеву достался порядковый номер, начинающийся на 5.

«5 752, две пятерки - это хорошо», - отметил мужчина.

На гонку пожелать участникам хорошего настроения пришел Виктор Кувайцев. А болел он за своих - за сотрудников администрации.

«У нас очень активные, спортивные, крепкие коллеги, которые, я уверен, между собой посоревнуются, но в результате победят все вместе», - предположил глава администрации г. Пензы.

Первыми навострили лыжи профессионалы, способные разогнаться до скорости 30 километров в час.

Ровно в 12 часов дня гонке дали старт. Вслед за спортсменами устремились все желающие. Для юношей и девушек моложе 19 лет определили дистанцию в пять километров, для всех остальных - 10.

В стартовом створе на лыжи друг другу наступали дети, школьники, взрослые и пожилые. Первым к финишу после пятикилометрового пробега пришел молодой спортсмен Кирилл Сяркин.

«Дистанция пять километров, достаточно легкая. Подъемы есть, но все равно легко бежалось», - отметил Кирилл.

Но кто-то вовсе не торопился, наслаждаясь, как плавно скользят лыжи по жесткому снегу.

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Гость|09.02.2019 19:23|

А почему попы лыжню не освещали??? Непорядочек

Гость|09.02.2019 19:43|

5 000 от 900 000 не о чем.

Имя: Гость
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