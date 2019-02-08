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Спорт | Баскетболистки «Юности» обыграли курский клуб «Инвента-Фарм»

08.02.2019|16:40
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Пензенская «Юность» одержала уверенную победу над курским баскетбольным клубом «Инвента-Фарм» в первом домашнем матче года. Стартовая четверть выдалась на редкость нерезультативной - 8:9, однако уже во второй подопечные Дмитрия Нестеровского наверстали упущенное и вырвались вперед, установив счет 36:24 к большому перерыву.

Еще до начала встречи в сурской команде отмечали, что не ждут легкой победы и настраиваются на серьезную борьбу с курскими баскетболистками.

«Довольно жестко играют в защите, поэтому я думаю прежде всего преодолеть защиту, сыграть командой в нападении. Давно не играли дома, поэтому соскучились уже, хочется как можно лучше сыграть дома», - отметил директор БК «Юность» Андрей Евстратов.

Третья 10-минутка практически повторила начало матча - девушки набрали 12 очков против 13 у соперниц. А в заключительной четверти все встало на свои места. Сурские баскетболистки довели встречу до более чем убедительной победы - 74:43.

Самыми результативными в составе пензенского клуба оказались Ольга Сизякова, Ирина Литвиненко и Арина Глазачева. «Юность» набрала 43 очка и сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице. Повторный матч - 8 февраля.

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