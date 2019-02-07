07.02.2019 | 14:17

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» прошел второй этап первенства Пензенской области по скалолазанию среди школьников. Мальчишки и девчонки уже продемонстрировали свои навыки в дисциплине «боулдеринг», покорили серию коротких трасс. Теперь карабкались вверх на скорость.

Вероника Миронова пока не успевает за своими более опытными и быстрыми соперницами. 11-летняя спортсменка примерила альпинистское снаряжение всего год назад.

«Меня очень привлекло, что очень многие ребята занимаются скалолазанием, как они это делают, и мне очень понравилось лазание по стенам и хватание зацепов. Я продолжаю заниматься», - рассказала участница соревнований.

Вероника надеется когда-нибудь попасть в команду сборной Пензенской области. Такой шанс имеют все участники этого первенства: состязания являются отборочными. Лучшие скалолазы в середине февраля выступят на окружном турнире в Башкортостане. По словам специалистов, представители Сурского края должны занять там призовые места, по крайней мере в данной дисциплине.

«В принципе, у нас очень большой скачок по скорости. Здесь у нас есть мальчик (пятый в рейтинге), девочки (шестая и седьмая). Для нас это очень хорошо», - отметил директор детского юношеского центра «Спутник» Александр Лисицкий.

Всего в региональном первенстве приняли участие около 70 спортсменов. В выходные, 9 и 10 февраля, скалолазов ждет третий этап соревнований - в дисциплине «трудность».