06.02.2019 | 12:14

Во вторник, 5 февраля, пензенский «Дизелист» взял реванш в матче с «Россошью» из Воронежской области. Накануне желто-синие потерпели крупное поражение со счетом 1:4.

«Автором первого гола в принципиальном матче стал опытный Максим Чумаков (1:0). На первый перерыв команды ушли с минимальным преимуществом подопечных Алексея Медведева.

Но это было только начало. Гости выгребли из своих ворот еще две шайбы и во втором периоде (0:3)», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», уточнив, что отличились Никита Китанин и все тот же Чумаков.

В концовке игры пензенцы только закрепили преимущество: победную шайбу забросил Китанин, оформивший дубль. Соперникам же сурский голкипер Кирилл Орехов не позволил забить ни разу - 4:0.

«Дизелист» возвращает должок «Россоши» и опять лидирует в регулярном чемпионате НМХЛ», - резюмировали в пресс-службе.