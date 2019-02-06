Во вторник, 5 февраля, пензенский «Дизелист» взял реванш в матче с «Россошью» из Воронежской области. Накануне желто-синие потерпели крупное поражение со счетом 1:4.
«Автором первого гола в принципиальном матче стал опытный Максим Чумаков (1:0). На первый перерыв команды ушли с минимальным преимуществом подопечных Алексея Медведева.
Но это было только начало. Гости выгребли из своих ворот еще две шайбы и во втором периоде (0:3)», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», уточнив, что отличились Никита Китанин и все тот же Чумаков.
В концовке игры пензенцы только закрепили преимущество: победную шайбу забросил Китанин, оформивший дубль. Соперникам же сурский голкипер Кирилл Орехов не позволил забить ни разу - 4:0.
«Дизелист» возвращает должок «Россоши» и опять лидирует в регулярном чемпионате НМХЛ», - резюмировали в пресс-службе.
вот бы лузеры из дизеля играли бы как игроки Дизелиста.
Но этого уже никогда не будет, потому "команду" дизель давно пора РАЗОГНАТЬ и забить.
А Дизелист пусть играют!