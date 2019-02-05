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Спорт | В Пензе стартовал IV региональный этап школьной баскетбольной лиги

05.02.2019|15:29
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Для юных представителей самого рослого вида спорта настало время, пожалуй, самых волнующих матчей этого учебного года. Позади три этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС-баскет.

Лучших выявляли в стенах образовательного учреждения, потом на муниципальном и дивизиональном. И вот - четвертый, региональный тур.

«В нем принимают участие семь команд девушек, семь команд юношей. Победители этапа будут защищать честь в Приволжском федеральном округе, там будем уже болеть за наших ребят», - рассказал и. о. президента Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

В течение трех дней более сотни спортсменов будут биться за путевку на пятый этап «КЭС-баскета».

«Суперфинал - 15 февраля в ФОК ПГУАС. Как всегда, это праздник, это шоу, это вообще классный праздник баскетбола. Приедет команда из Перми, которая будет зажигать и делать атмосферу праздника, так что всех приглашаем», - добавил Александр Калмаков.

Всем участникам IV регионального этапа «КЭС-баскета» в торжественной обстановке вручили комплекты игровой баскетбольной формы.

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