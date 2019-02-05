05.02.2019 | 09:06

В понедельник, 4 февраля, пензенский «Дизелист» потерпел поражение от «Россоши» из Воронежской области в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

«Обе команды вышли с запредельным настроем и нацеленностью на ворота соперника. Перед отчетным матчем по потерянным очкам пензенцы имели преимущество в два турнирных балла, и понятно, что терять очки на домашнем льду им было нельзя», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Однако на 21-й секунде игры шайба оказалась в воротах желто-синих (0:1). Во втором периоде подопечные Алексея Медведева сравняли счет (1:1), но соперники снова вырвались вперед, дважды огорчив вратаря «Дизелиста» Кирилла Орехова (3:1).

«На этом неприятности хозяев льда не закончились. Четвертая шайба в воротах пензенской команды побывала на 44-й минуте. «Россошь» на выезде смогла одолеть «Дизелист» в первом матче противостояния (1:4)», - добавили в пресс-службе.

Во вторник, 5 февраля, команды вновь встретятся на льду СЗК «Дизель-Арена» во второй игре.