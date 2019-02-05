Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 фев 2019|10:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  75.06  |  $  65.59

Спорт | Пензенский «Дизелист» крупно проиграл «Россоши» из Воронежской области

05.02.2019|09:06
Печать

В понедельник, 4 февраля, пензенский «Дизелист» потерпел поражение от «Россоши» из Воронежской области в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

«Обе команды вышли с запредельным настроем и нацеленностью на ворота соперника. Перед отчетным матчем по потерянным очкам пензенцы имели преимущество в два турнирных балла, и понятно, что терять очки на домашнем льду им было нельзя», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Однако на 21-й секунде игры шайба оказалась в воротах желто-синих (0:1). Во втором периоде подопечные Алексея Медведева сравняли счет (1:1), но соперники снова вырвались вперед, дважды огорчив вратаря «Дизелиста» Кирилла Орехова (3:1).

«На этом неприятности хозяев льда не закончились. Четвертая шайба в воротах пензенской команды побывала на 44-й минуте. «Россошь» на выезде смогла одолеть «Дизелист» в первом матче противостояния (1:4)», - добавили в пресс-службе.

Во вторник, 5 февраля, команды вновь встретятся на льду СЗК «Дизель-Арена» во второй игре.

Источник — фото hcdizel.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.02.2019 09:49|

Что значит проиграли? Я думал они ещё в том году были трудоустроены по профессии и чистят снег на улице ...

Гость|05.02.2019 10:05|

Гость писал(a):

Я думал они ещё
У тебя думать нечем, ты конченый

Гость|05.02.2019 10:33|

Дебил, в прошлом году онизаняли первое место

Гость|05.02.2019 10:38|

Этот думает про старших, пусть глаза помоет

Гость|05.02.2019 10:56|

Дебил, в прошлом году онизаняли первое место

С конца???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!