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Спорт | Пензенский «Дизелист» минимально отстает от лидера НМХЛ

05.02.2019|17:27
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«Дизелист» на своем льду принимал клуб «Россошь». Первая часть противостояния лидеров Национальной молодежной хоккейной лиги завершилась не в пользу пензенской дружины. Гости сразу построили игру по выгодной для себя тактической схеме. Они быстро забросили первую шайбу и стали больше заботиться об обороне собственных ворот.

Лишь во втором периоде желто-синим удалось провести качественную атаку, и Максим Чумаков выравнял положение - 1:1. Но это был последний успех хозяев матча. Дальше голы праздновали только россошанцы. До перерыва они дважды использовали численное преимущество. А в начале заключительной 20-минутки еще раз огорчили вратаря «Дизелиста» Кирилла Орехова.

Несмотря на все усилия, пензенцы изменить результат так и не смогли, и поединок завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Россошь» идет на первом месте в турнирной таблице НМХЛ, но опережает сурских хоккеистов всего лишь на четыре очка. Победа в повторном поединке серии поможет «Дизелистам» вплотную подобраться к лидерам.

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Гость|05.02.2019 18:48|

а сброд из "команды" дизель продувают командам из самого днища турнирной таблицы!

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